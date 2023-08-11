Предприниматели 2.0: ориентир на экспорт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартует цифровая платформа для сотрудничества инвесторов и бизнеса, передает МИА «Казинформ».

Задействовать потенциал казахстанских предпринимателей в полной мере пока не удалось даже с учётом масштабных проектов местных и зарубежных инвесторов. По данным статистики показатель доли МСБ в ВВП страны достиг 37% и этого пока недостаточно для активно роста экономики в регионах и обеспечения комфортного уровня жизни граждан. Важно уже сейчас сфокусироваться на проблеме развития предпринимательства, чтобы сохранить и улучшить инвестиционную привлекательность. Компания UNIPRADE предлагает простой путь, понятный инвесторам и предпринимателям — всестороннее содействие росту экспорта в каждом регионе Казахстана.

Одним из источников проблем развития экспортного продукта являются противоречия в отношениях исполнительной власти и бизнеса. Недоверие и множественные риски негативно отражаются на предпринимателях, производстве продукции и уровне жизни граждан. Из-за такой обстановки возникают сложности с инфраструктурой для масштабных проектов и развитием инноваций для уже действующих предприятий. Выход из сложившихся противоречий предложен в исследовании Евразийского банка развития в 2022 году, где раскрыта необходимость улучшения инвестиционного и делового климата, а также развитие региональных кооперационных связей.

Важно не потерять основание регионального сотрудничества инвесторов и предпринимателей - это рост внутреннего регионального продукта. Именно от ВРП зависят выгоды всех участников экономического роста. А общие интересы в развитии экономики региона создают удобное поле для кооперации между всеми участниками в сетевой форме экосистемы региональных проектов. Такой термин и Программу развития региональных проектов подготовила и запустила компания UNIPRADE, чтобы обеспечить предпринимателям или стартапам выгодный путь к поддержке и производству экспорта. Цели нового формата сотрудничества инвесторов и бизнеса - максимально снизить риски для региональных проектов, обеспечить рост ВРП и раскрыть новые экспортные возможности для каждого региона.

Документы Программы развития экосистемы региональных проектов можно найти здесь: sonetplan.su

Фёдор Голиков

IPMA Level A Certified Executive Trainer in project management

Stanford Certified Project Manager (SCPM)

Project Management Professional (PMI®️ РМР).