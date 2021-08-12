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Предпринимателей обяжут регистрироваться на платформе e-tutynushy.kz

12 Августа 2021 14:15
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Предпринимателей обяжут регистрироваться на платформе e-tutynushy.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова рассказала о планах по улучшению системы защиты прав потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 января 2021 года запущена Единая информационная система защиты прав потребителей e-tutynushy.kz, которая предназначена для оперативного рассмотрения обращений потребителей и разъяснения норм законов. Каждый житель страны c помощью мобильного телефона или компьютера по адресу e-tutynushy.kz может заявить о своих нарушенных правах.

На сегодняшний день реализованы основные технические функционалы и семь торговых сетей добровольно «Alser», «Lamoda», «Магнум», «Анвар», «Astana Motors», «Ai-Market» и «Мегастрой-север» являются участниками данной платформы. Сегодня мы получаем все жалобы, с которыми обращаются наши жители по данным торговым сетям, а также все жалобы, которые приходят напрямую в Комитет по защите прав потребителей», - сказала Асель Жанасова на коллегии министерства.

По ее словам, на 9 августа текущего года зарегистрировано 817 обращений от потребителей. Уже обработано 555 обращений.

«Мы видим, что, так как активность предпринимателей не такая высокая по данной системе, мы планируем обязать предпринимателей, чтобы обеспечить всем гражданам - чтобы доходили жалобы по всем торговым точкам до комитета, обрабатывались и находили ответ», - заключила вице-министр.


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#Бизнес   #Экономика   #Минторговли  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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