Предпринимателей и должностное лицо госаудита осудили за взятки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Помимо ограничения свободы их лишили права занимать должности в государственных учреждениях, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

В суде №2 района «Байқоңыр» в Астане завершили рассмотрение дела в отношении представителей компании ОАО «Евраскон» Исмиева З., Гадирова Г. и директора ТОО «Аймереке» Байкенже А.

Их подозревали в даче взяток должностным лицам департамента внутреннего государственного аудита по Астане за пересмотр итогов конкурсов государственных закупок.

«Указанные лица признаны виновными в покушении на дачу взятки. Им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Также в подстрекательстве к даче взяток признаны виновными граждане Керейтбаев Б. и Шукенов Г. Их приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет. Также в неоднократном мошенничестве в группе лиц признан виновным специалист ДВГА по Астане Толеубаев Д. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе Агентства.

Все указанные лица лишены прав занимать должности в государственных учреждениях.«Судом также признан виновным родственник Толеубаева Д.К. – Акимбаев А.А. (бывший оперативный сотрудник полиции, уволенный по отрицательным мотивам), который активно воспрепятствовал проведению следственных действий. Он применял насилие в отношении представителей власти, укрыл вещественные доказательства, уличающие фигурантов в совершении коррупционных преступлений. Суд ограничил ему свободу на 2 года и 6 месяцев», - резюмировали в ведомстве.Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что судью подозревают в получении взятки в Алматинской области. Проводится досудебное расследование.