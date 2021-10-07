Предпринимателей бесплатно обучат казахскому языку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для столичных предпринимателей проведут месячные курсы обучения казахскому языку на безвозмездной основе. Соответствующий меморандум подписан между Управлением по развитию языков и архивного дела столицы и Палатой предпринимателей города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Ранее по результатам предварительных устных договоренностей курсы обучения казахскому языку начались на рынке «Астаналык базары» и ТОО «Астана Тазалык».

С 11 октября обучение начнется в бизнес-центре «Алматы», ТРЦ «Арсенал», ТЦ «Рахмет», ТРЦ «Хан Шатыр», коммунальном рынке «Шапагат» и ТЦ «Сауран». В дальнейшем, такие же курсы будут проведены и в других крупных и средних объектах предпринимательства столицы. Кроме того, ежемесячно для предпринимателей города будут проводиться бесплатные заседания разговорного клуба на казахском языке (Speaking Club).

«Данные курсы позволят предпринимателям изучить необходимые базовые слова, фразы на государственном языке, которые помогут в общении с потребителями. Таким образом, мы стремимся устранить языковой барьер между потребителем и поставщиком услуг. Наряду с этим в рамках меморандума организованы встречи с предпринимателями, где разъясняются требования Законов РК «О языках в РК», «О рекламе», а также делается акцент на необходимость соблюдения требований данных законодательств при размещении визуальной информации и оказании услуг. Работа в данном направлении будет проводиться на системной основе», - отметил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела города Сәкен Есіркеп.

По словам директора Палаты предпринимателей г. Нур-Султан Алмата Жунусова, подписанный меморандум направлен на поддержку предпринимателей, в дальнейшем им будет оказана методическая помощь в сфере языкового образования.



