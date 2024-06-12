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    17:46, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Предпринимателей Астаны незаконно оштрафовали на 60 млн тенге

    Прокуратура города Астаны
    Фото: Прокуратура города Астаны

    Прокурорами столицы защищены права 19 предпринимателей, которые были незаконно привлечены уполномоченными органами к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 60 млн тенге, передает агентство Kazinform cо ссылкой на прокуратуру города Астаны.

    К примеру, уполномоченный орган без проведения проверки по результатам камерального контроля привлек предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 14,5 млн тенге, не предоставив ему права самостоятельного устранения нарушения.

    По актам прокурорского надзора постановления уполномоченного органа отменены, права вышеуказанных предпринимателей защищены.

    Теги:
    Закон и право Астана Прокуратура Предпринимательство и власть
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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