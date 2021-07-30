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Предприниматель-участник Ashyq отвечает за строгое соблюдение санитарных норм – ресторатор

30 Июля 2021 16:32
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Предприниматель-участник Ashyq отвечает за строгое соблюдение санитарных норм – ресторатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Используя Ashyq, предприниматель берет на себя ответственность за строгое соблюдение санитарных норм и правил. Так считает руководитель крупной сети ресторанов быстрого питания Гульбану Майгарина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы, как и весь мир, учимся жить в условиях пандемии. Это глобальная проблема и всем участникам рынка - бизнесу, клиентам, партнерам и, конечно, государству - нужно научиться жить безопасно, соблюдая все санитарные нормы и правила и не останавливая экономику. Не буду повторяться и называть цифры, которые прямо говорят, насколько пострадал МСБ, в целом и общепит в частности.

Мы являемся одним из первых участников проекта Ashyq, начали работу в пилоте еще с конца января, также принимали участие в отработке алгоритмов и помогали Ассоциации Общественного Питания РК внедрять программу среди рестораторов.

Разумеется, на ранних этапах работы мы сталкивались с определенными сложностями и сопротивлением как со стороны работников, так и со стороны гостей. Так, во время работы в рамках пилотного проекта мы потеряли около 30% гостей. Была проведена огромная работа по внедрению программы, и теперь мы успешно используем ее на постоянной основе. Сегодня пять региональных филиалов являются лидерами Ashyq: четыре ресторана в Алматы, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей.

Считаем, что Ashyq является прекрасным инструментом для выявления и недопущения в заведения людей с «желтым» и «красным» статусом. Используя Ashyq, предприниматель берет на себя ответственность за строгое соблюдение санитарных норм и правил, подкрепленное цифровыми технологиями. Сейчас как никогда стране нужны добросовестные предприниматели, которые строго соблюдают все нормы и правила», – сказала Г. Майгарина.

По ее словам, добросовестный предприниматель обеспечивает на своих предприятиях обязательную регистрацию каждого посетителя, у него не разнится количество чек-инов в системе и количество фискальных чеков, он платит налоги, поддерживает безопасные условия труда для своих сотрудников, проводит работу с персоналом по вакцинации.

«Только так, сообща, мы можем победить эту страшную болезнь, поддерживая друг друга и заботясь друг о друге. Коронавирус и пандемия уже стали сегодняшней реальностью. Нам необходимо учиться жить в таких условиях и обеспечивать безопасность в рамках здравого смысла. Для нас здоровье населения и сотрудников в приоритете. Самое важное для бизнеса – правила игры и понятные условия и, конечно же, планирование», – подчеркнула Г. Майгарина.


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#Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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