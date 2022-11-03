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Предприниматель СКО незаконно привлек к работе 18 иностранцев

3 Ноября 2022, 19:40
Предприниматель СКО незаконно привлек к работе 18 иностранцев
3 Ноября 2022, 19:40

Предприниматель СКО незаконно привлек к работе 18 иностранцев

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют хозяйствующие субъекты, где велика вероятность незаконного использования иностранной рабочей силы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на полях в одном из сёл Мамлютского района работали без соответствующих разрешительных документов 18 граждан Узбекистана. Их привлекли к административной ответственности, и иностранцы покинули страну. Однако позже двое из них вернулись и продолжили работу на другом предприятии и вновь без разрешения на трудовую деятельность. В отношении них направили в суд административные материалы для рассмотрения вопроса о выдворении.

Работодателя привлекли к административной ответственности.

С начала года в области зарегистрировали 46 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы. Со стороны жителей региона, принимающих у себя иностранцев, выявили 745 нарушений требований миграционного законодательства.

Правила пребывания в стране нарушили 1 118 иностранцев, из них 65 выдворили.


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