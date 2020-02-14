Предприниматель с инвалидностью создал экологический бизнес в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Во всем мире переработка и утилизация бытовых отходов становятся все более актуальной проблемой. Главным образом это касается густонаселенных городов, где ежегодно скапливаются миллионы кубометров мусора. В Кокшетау решением этого вопроса занялся энтузиаст своего дела, инвалид 1-й группы Владимир Плетнев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Переработку бытового мусора Плетнев начал практиковать три года назад. Сегодня ТОО «Кокше утилизация» стало конкурентноспособным благодаря энтузиазму и стойкости своего основателя, его желанию быть полезным обществу, помогать другим.

Как рассказывает предприниматель, идея начать экологически полезный бизнес возникла после того, как он вернулся из Германии.

«В Германии люди приучены к порядку, другой менталитет у населения. Мы тоже постепенно приходим к тому, что сортировка бытового мусора завершается еще в квартире: пищевые отбросы - в один пакет, всё, что можно переработать - в другие», - отмечает Владимир Плетнев.

С первого раза в 2016 году реализовать идею не вышло. Однако год спустя Владимир Плетнев получил грант в 3,5 млн тенге через фонд «Даму». На эти средства предприниматель приобрел автомашину, пресс и материалы для изготовления контейнеров и сбора пластиковой тары.

Сегодня в областном центре рядом с несколькими кафе по договоренности с их собственниками установлены специальные решетчатые контейнеры для сбора мусора. Картон «Кокше утилизация» собирает по контейнерным площадкам самостоятельно, свозит в цех, прессует и отправляет на дальнейшую переработку.

Помимо самостоятельного сбора организован прием вторсырья - алюминиевых банок, картона, пластиковых бутылок и емкостей из-под напитков, бытовой химии, автомасел и стеклобоя.

«Стекло на дальнейшую переработку отправляем на стеклозаводы Тараза и Тюмени, - продолжает Владимир Плетнев. - Накопились 20 тонн, нанял попутную фуру и повез. Пластиковые бутылки принимают в Нур-Султане - оказывается, в Китае научились из нее вытягивать синтетическую нить».

Бизнесмен не останавливается на достигнутом. В ближайших планах - привести сбор мусора в более цивилизованный вид и запустить линию по первичной переработке мусора.