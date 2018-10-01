Предприниматель: Продление «Дорожной карты бизнеса» открывает новые возможности

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - При обсуждении Послания Президента РК на активе в Усть-Каменогорск директор по развитию завода «Силумин-Восток» Зоя Новолодская призналась, что благодаря «Дорожной карте бизнеса-2020» их предприятие получило возможность развить производство через кредитные линии фонда «Даму» под 6%, а продление действия программы до 2025 года раскрывает перед ними новые возможности. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению З. Новолодской, решать многие вопросы помогает эффективное сотрудничество с акиматами области, города и НПП «Атамекен».

Она привела пример показательного эффективного сотрудничества производства, власти и бизнес-структуры.

«Наша продукция была в проекте модернизации города Петропавловска, но генподрядчик решил заменить её на российскую. Мы обратились в акимат области за помощью в организации переговоров и в результате заключили договор с генподрядчиком на 180 млн. Мы подвинулись по цене и условиям оплаты, «отбили» свой проект.

Особенная благодарность выражаем администрации региона за организацию встречи с Карачаганаком. Процесс сотрудничества не быстрый, но у нас идет активный диалог, который может перерасти в организацию производства нового для нас оборудования», ­ - сказала Зоя Новолодская.

«Я с полной ответственностью отмечаю, что кардинальное повышение эффективности деятельности государственных органов, отраженное в Послании, в нашем регионе уже действует. Прозрачность, доступность и эффективность взаимодействия производства и власти подтверждается ростом новых направлений на нашем предприятии», ­ - добавила эксперт.

Молодой руководитель считает важным моментом Послания переход к «безналичной экономике», как к логичному продолжению действий по улучшению бизнес-среды.

«Наше предприятие работает по безналичному расчету. Безналичный расчет имеет явные преимущества перед наличным расчетом. Прежде всего, это гибкость расчетов, так как могут обслуживаться «цепочки» сделок с различными доплатами. Во-вторых, наличие банковских документов, то есть легкая доказуемость проведения расчетов.

Третье - невозможность мошенничества с фальшивыми деньгами, «куклами» и тому подобное.

Кроме того, уменьшаются расходы, связанные с перевозкой наличности, ее учетом и хранением. Это неограниченный срок хранения денежных средств на счетах банка, а отсутствие кассы ликвидирует необходимость её обслуживания.

Впрочем, есть риски с работой банков, но эти недостатки можно устранить, если тщательно выбирать банк и работать в рамках действующего законодательства + внедрение инструментов системы поощрения бизнеса к использованию безналичного расчета наверняка снизят негативные издержки», ­ ­ - продолжила эксперт.

Интеграция налоговых и таможенных информсистем также повысит прозрачность администрирования и сократит сроки бизнес-процессов, считает З. Новолодская.

«Что касается проведения налоговой амнистии для МСБ, списания пени и штрафов при условии уплаты основной суммы налога - очень мудрое решение. Эта не первая амнистия в Казахстане, и она себя хорошо показала в 2014 году. Помимо помощи субъектам МСБ, чтобы они начали работу «с чистого листа», как сказал Президент, налоговой амнистией завлекают в страну бизнесменов, чтобы вывести капиталы из оффшорных зон, а это рост экономики», - сказала Зоя Новолодская.

По ее мнению, очень важный вопрос - ориентир на экспорт. Поддержка экспортеров ­- своевременный шаг в поддержку бизнеса. Государство уже предлагает немало инструментов через институты КАЗЭКСПОРТ и НАТР.

«НАТР помогает снижать риски и затраты в продвижении товаров за рубежом, а придание, как выразился Нурсултан Абишевич, «энергичного характера», позволит конкретно нашему предприятию напрямую, минуя цепочку посредников, реализовывать свою продукцию. С этой целью мы уже ведем переговоры с Узбекистаном», - подчеркнула эксперт.

Директор по развитию признается в блиц-интервью, что особое любопытство у «Силумин Востока» вызывает организация фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор для реализации крупных, прорывных проектов и обеспечение развития сервисных секторов.

«Наше предприятие заинтересовано в сотрудничестве с фондом, который будет осуществлять свою деятельность по принципу соинвестирования с иностранными инвесторами, и поможет нашей компании в реализации амбициозных проектов», - отметила директор по развитию машиностроительного комплекса «Силумин-Восток» Зоя Новолодская.

Напомним, что предприятие по производству промышленного оборудования (трубопроводной арматуры, насосного оборудования, электротехнической продукции и блочно-модульных зданий) «Силумин-Восток» также специализируется на оказании инжиниринговых услуг в сферах строительства и инфраструктуры, машиностроения, энергетики, металлургии, горнодобывающей и нефтехимической промышленности.