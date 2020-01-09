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вчера 23:18
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вчера 22:28
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вчера 19:35
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Предприниматель построил дом для участкового в селе СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предприниматели строят в селах дома для участковых инспекторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в селе Трудовое Аккайынского района участковый инспектор Азатбек Темірханұлы с женой переехали в новый дом площадью 75 квадратных метров. Построил его для полицейского глава ТОО «Санта-Мария» Павел Леонов. Азатбек Темірханұлы приехал из Южного Казахстана. Это его первая северная зима. Для молодого полицейского важно, что его первенец появится в собственном доме.
В селе Карагаш Тайыншинского района для семьи участкового инспектора Руслана Бекбулатова дом построило ТОО «Астык STEM».
По словам начальника департамента полиции Марата Тулебаева, в этом году будет укрепляться материально-техническая база участковых пунктов полиции. Главный полицейский области дал соответствующее поручение всем руководителям районных подразделений. В ближайших планах руководства департамента полиции - проверить жилищно-бытовые условия участковых инспекторов полиции для дальнейшего улучшения.
2020 год Министерством внутренних дел РК объявлен годом участковых инспекторов полиции.
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