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    23:47, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Предпринимательница в Костанае незаконно взимала деньги за въезд в лес

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях ранее появился пост с информацией о том, что хозяйка одного из баз отдыха рядом с лесом взимала с костанайцев деньги за въезд на территорию леса. Прокуратура Костанайского района по поручению прокурора Костанайской области Берика Абилова провела анализ по данному факту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Летом прокуратурой Костанайского района установлена публикация о взимании денежных средств за въезд на территорию лесопарка в районе развязки Садовое, Мичуринское, Рудный.

    «На основании данной публикации прокуратурой проведен анализ законности по вопросу соблюдения лесопользователями требований Лесного кодекса. В ходе анализа установлено, что между КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства» и ИП «Шнайдер Г.Б.» заключен договор, согласно которому предпринимателю в краткосрочное лесопользование в определенных границах предоставлены лесные ресурсы для осуществления оздоровительных, рекреационных и спортивных целей, данные лесные ресурсы относятся к государственному лесному фонду», - сообщили в областной прокуратуре.

    В прокуратуре пояснили, что в соответствии со статьей 42 Лесного кодекса, физлица имеют право на бесплатное без разрешительных документов пребывание на территории государственного лесного фонда.

    «Таким образом, каждый гражданин имеет право бесплатного доступа к лесу, находящегося в государственном лесном фонде, и это право никем не может быть ограничено с целью извлечения доходов. Между тем, в связи с неправильной организацией работы ИП «Шнайдер Г.Б.» допущено незаконное взимание денежных средств за пребывание физических лиц в отведенном лесном массиве, о чем также свидетельствовали многочисленные обращения граждан о неправомерном ограничении доступа к землям государственного лесного фонда», - добавили в ведомстве.

    По данному факту прокуратурой Костанайского района внесен акт надзора, по результатам которого ИП «Шнайдер Г.Б.» привлечена к административной ответственности по статье 373. Таким образом, неправомерная практика по взиманию денежных средств за нахождение костанайцев в этом лесном массиве пресечена.


    Теги:
    Костанайская область Бизнес Закон и право Правоохранительные органы
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