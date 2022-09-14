Предпринимательница в Костанае незаконно взимала деньги за въезд в лес
Летом прокуратурой Костанайского района установлена публикация о взимании денежных средств за въезд на территорию лесопарка в районе развязки Садовое, Мичуринское, Рудный.
«На основании данной публикации прокуратурой проведен анализ законности по вопросу соблюдения лесопользователями требований Лесного кодекса. В ходе анализа установлено, что между КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства» и ИП «Шнайдер Г.Б.» заключен договор, согласно которому предпринимателю в краткосрочное лесопользование в определенных границах предоставлены лесные ресурсы для осуществления оздоровительных, рекреационных и спортивных целей, данные лесные ресурсы относятся к государственному лесному фонду», - сообщили в областной прокуратуре.
В прокуратуре пояснили, что в соответствии со статьей 42 Лесного кодекса, физлица имеют право на бесплатное без разрешительных документов пребывание на территории государственного лесного фонда.
«Таким образом, каждый гражданин имеет право бесплатного доступа к лесу, находящегося в государственном лесном фонде, и это право никем не может быть ограничено с целью извлечения доходов. Между тем, в связи с неправильной организацией работы ИП «Шнайдер Г.Б.» допущено незаконное взимание денежных средств за пребывание физических лиц в отведенном лесном массиве, о чем также свидетельствовали многочисленные обращения граждан о неправомерном ограничении доступа к землям государственного лесного фонда», - добавили в ведомстве.
По данному факту прокуратурой Костанайского района внесен акт надзора, по результатам которого ИП «Шнайдер Г.Б.» привлечена к административной ответственности по статье 373. Таким образом, неправомерная практика по взиманию денежных средств за нахождение костанайцев в этом лесном массиве пресечена.