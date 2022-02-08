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Предпринимательница открыла кондитерскую в селе на грант акима Карагандинской области

8 Февраля 2022 22:29
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Предпринимательница открыла кондитерскую в селе на грант акима Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Нура Карагандинской области появилась кондитерская, где не только готовят сладости навынос, но и можно полакомиться свежими пирожными и выпечкой за чашкой чая или кофе. Открыла заведение 28-летняя предпринимательница Гульсая Нурабай, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Она увлекается кондитерским делом с 2017 года. В 2018-м Гульсая прошла обучение по курсу «Бастау бизнес» и загорелась идеей открытия собственной кондитерской с кофейней.

«Тогда я была в декретном отпуске и пекла торты, сладости на заказ. Благодаря тому, что использую натуральные продукты и пеку с любовью, у меня появились постоянные клиенты. Впервые на грант от Центра занятости подала в 2019 году. Но не прошла конкурс. В последующем решила попробовать снова, и выиграла сначала грант акима района в размере свыше 500 тысяч тенге, а затем и акима области – на миллион тенге», – рассказала Гульсая.

Долгое время предпринимательница не могла найти помещение под кондитерскую. В итоге она присмотрела его в одном из двухэтажных зданий и выкупила. Правда, Гульсае пришлось вложить немало средств в ремонт и обустройство.

«Мы открылись только вчера. Это стало настоящим событием для нашего посёлка. Раньше у нас не было таких мест, где можно было бы отведать сладостей за чашкой чая или кофе. Также мы готовим навынос и работаем на доставку. У нас можно купить как целый торт, так и кусочек», – говорит владелица кондитерской.

В ближайшее время Гульсая планирует расширить ассортимент и будет угощать клиентов не только сладкой выпечкой, но и пиццей. Для быстрого обслуживания посетителей она взяла на работу двух человек.


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#Бизнес   #Карагандинская область   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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