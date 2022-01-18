Предпринимательниц из-за рубежа пригласили обучать начинающих бизнес-леди Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 января состоялось второе заседание Комитета женщин-предпринимателей Тюркской торгово-промышленной палаты (ТПП) в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ»

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Организации тюркских государств Адем Кула, председатель Комитета женщин-предпринимателей Тюркской торгово-промышленной палаты Сакина Бабаева. Со стороны Казахстана – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы и председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазанова.

Глава Нацкомиссии представила конкретные предложения для расширения партнерств между странами и расширения экономических связей между женщинами предпринимателями двух стран.

«С прошлого года во всех регионах Казахстана открываются центры развития женского предпринимательства. Одно из направлений работы центров – обучение начинающих бизнес-леди. Учитывая тесные экономические связи между нашими странами и большой опыт партнерства, я приглашаю коллег из Организации тюркских государств использовать онлайн-площадку центров для проведения тренингов и обучающих семинаров для женщин, а также для взаимного обмена опытом», - предложила Лаззат Рамазанова.

Также она отметила, что в 2022 году в столице Казахстана планируется проведение второго экологического конгресса ECOJER. Лаззат Рамазанова пригласила к участию представительниц Организации тюркских государств, отметив, что мероприятие станет хорошей площадкой для презентации и дальнейшего продвижения женских инициатив в вопросах устойчивого развития и экологии.

В заключение глава Нацкомиссии отметила важность принятия Казахстаном Плана действий по резолюции Совета Безопасности ООН 1325 по повестке «Женщины, мир и безопаность». Данное направление особенно актуально в свете недавних трагических событий в Казахстане.

Напомним, что в ноябре 2021 года в Стамбуле состоялось Первое заседание Комитета женщин-предпринимателей Тюркской торгово-промышленной палаты. Мероприятие проходило в рамках VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.



