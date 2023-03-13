Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Предприниматель из Уральска продавал яйца по завышенным ценам

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Марта 2023, 11:05
Предприниматель из Уральска продавал яйца по завышенным ценам

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Факт превышения предельной допустимой торговой надбавки одним из предпринимателей г. Уральска выявлен сотрудниками департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Предприниматель реализовывал куриное яйцо по завышенным ценам. Данный анализ рассмотрен на Комиссии по расследованию посреднических схем, и проведена профилактическая работа.

По результатам работы цена на куриное яйцо снижена на 8,7% с 625 тенге до 575 тенге, фактически снижение составило 50 тенге с 1 десятка яиц.

Департаментом АФМ по ЗКО совместно с акиматом области в рамках «Комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров» на постоянной основе проводится аналитическая работа по установлению излишнего посредничества, превышения предельной допустимой торговой надбавки на социально-значимые продовольственные товары в размере 15%.


Западно-Казахстанская область   Цены и тарифы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане