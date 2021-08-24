Предприниматель из Семея отдал мошеннику более 700 тысяч тенге

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан мошенник, который обманул индивидуального предпринимателя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе УП рассказали, что на оперативный канал «102» Центрального отдела полиции поступило заявление от 54-летнего индивидуального предпринимателя, который рассказал, что неизвестный молодой человек представился торговом агентом и завладев его денежными средствами в сумме 710 000 тенге. Как выяснилось, мошенник обещал привезти бизнесмену продукты питания по оптовой цене.

«В результате оперативных мероприятий удалось задержать 30-летнего местного жителя, состоящего на учете в полиции по статье 190 ч. 3 УК РК. Подозреваемый дал признательные показания, похищенное успел потратить. Следствием выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений», - пояснили в пресс-службе УП.

Факт зарегистрирован в ЕРДР, ведется досудебное расследование по статье 190 ч.1.