Предполагаемый организатор финпирамиды «Qnet» в Кызылординской области водворен в ИВС

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Qnet» проводится Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

Расследованием установлено, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 годы создал и руководил финансовой пирамидой, в деятельность которой вовлечены 38 потерпевших, с нанесением материального ущерба на сумму более 46 млн тенге.

Судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», на основании которой, указанный гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания сроком до двух месяцев.

«Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит», - сообщили в АФМ.