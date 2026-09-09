Предпенсионный возраст работника не дает работодателю права прекратить трудовой договор — Минтруда РК

Трудовым кодексом предусмотрены особые гарантии для работников предпенсионного возраста. Об этом сообщил руководитель Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по городу Астане Ерлан Исмагулов на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент Kazinform.

Спикер отметил, что достижение предпенсионного возраста, само по себе, не является основанием для ограничения трудовых прав работника или его увольнения.

— В трудовом законодательстве не установлено универсальная норма, согласно которой каждый работник, которому осталось, например, два или три года до пенсии, автоматически приобретает отдельный статус предпенсионера с одинаковым набором дополнительных гарантий. Особое внимание надо уделять прекращению трудового договора. Трудовой кодекс предусматривает конкретные основания прекращения трудовых отношений. Работодатель не может просто указать в качестве причины — работник достиг, к примеру, предпенсионного возраста. Вместе с тем, Трудовой кодекс предусматривает специальные основания прекращения трудового договора в связи с достижением работником пенсионного возраста. Так, согласно требованиям трудового законодательства Республики Казахстан, расторжение трудового договора с работником допускается по достижению работником пенсионного возраста, установленного в Социальном кодексе. При этом, Трудовой кодекс также предусматривает важные гарантии. Работодатель должен уведомить работника не менее, чем за один месяц до даты расторжения, а также выплатить в размере, определяемом трудовым, коллективным договорами или актом работодателя. Следовательно, необходимо четко различать предпенсионный возраст — человек еще не достиг пенсионного возраста. А пенсионный возраст — это наступил возраст, который указан Социальным кодексом, при достижении которого возможно применение соответствующего основания прекращения трудового договора, — сказал Е.Исмагулов.

По его словам, на практике одной из наиболее распространенных проблем является увольнение работника предпенсионного возраста в связи с его сокращением. Сам по себе нахождение работника в предпенсионном возрасте не означает абсолютного запрета на сокращение. Однако работодатель обязан строго соблюдать предусмотренную Трудовым кодексом процедуру. Трудовым законодательством определены требования, согласно действующей статье 53 Трудового кодекса особые гарантии предусмотрены для работников, которым до достижения пенсионного возраста осталось менее двух лет.

Не допускается расторжение трудового договора в виде сокращения численности или штата работников, и несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации без наличия положительного решения комиссии, созданной из равного числа представителей от работодателя и представителей работников. Например, если в конкретном случае пенсионный возраст работника составляет 63 года, то специальные гарантии применяются к работнику, которому осталось менее двух лет до достижения 63 лет. При этом необходимо учитывать дополнительные гарантии, если они установлены коллективным договором, соглашениями либо иным нормативным документом, распространяющимся на конкретного работодателя.

Как отметил Е. Исмагулов, для работников старшего возраста особое значение имеют безопасность и условия труда. Работник имеет право на безопасность и охрану труда, а также на получение полной и достоверной информации об условиях труда. Если состояние здоровья работника препятствует выполнению определенной работы, вопрос должен решаться на основании медицинского заключения, а не субъективного мнения работодателя. Необходимо помнить, что нельзя автоматически считать работника нетрудоспособным только потому, что он достиг определенного возраста. Если работник считает, что его права нарушены, он имеет право использовать предусмотренные законом способы защиты. Трудовой кодекс прямо предусматривает право работника обжаловать действия или бездействие работодателя и защищать свои права всеми способами, не запрещенными законодательством.

В заключение спикер напомнил, что статья 6 Трудового кодекса прямо запрещает дискриминацию в сфере труда по возрасту. Приближение к пенсионному возрасту не дает работодателю права прекратить трудовой договор.

Ранее сообщалось, что казахстанцы в августе направили 27,5 млрд теңге пенсионных выплат на жилье.