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Предотвративших суицид полицейских Алматы наградили в прокуратуре

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Марта 2023, 08:45
Предотвративших суицид полицейских Алматы наградили в прокуратуре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокурор Турксибского района г.Алматы Избасар Масакбаев, поблагодарив инспекторов за обеспечение слаженной и оперативной работы по спасению человека, наградил их именными наручными часами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт прокуратуры города.

8 марта текущего года сотрудники полка патрульной полиции Турксибского района г.Алматы старшие инспекторы Санжар Абдраимов и Кудайберген Тогжанов предотвратили попытку суицида гражданина.

Мужчина висел на руках, ухватившись за ограждение пешеходного моста над проезжей частью. Полицейские, перекрыв движение, подогнали грузовик под пытавшегося сброситься мужчину.

Данными действиями удалось избежать трагедии и спасти жизнь человеку.


Алматы   Генпрокуратура   МВД РК  
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