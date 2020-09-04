Предотвратить повышение цен на ГСМ предложили представители КНПК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском областном партийном комитете КНПК прошло обсуждение темы «Удорожание ГСМ как фактор повышения розничных цен на продовольствие». Беспокойство коммунистов вызвал факт повышения акцизов на бензин, которое Министерство финансов РК предложило сделать плановым и поднимать акцизы на бензин дважды в год – 1 июля и 1 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это связано с переходом на Единый энергорынок ЕАЭС в 2025 году. По прогнозу аналитиков Минфина и Сената, такие шаги помогут государству зарабатывать более $300 млн в год. Соответственно, если будет дорожать ГСМ, то и продовольственные товары вырастут в цене. Учитывая стагнацию экономики и карантинные меры из-за коронавируса, материальное положение казахстанцев изрядно пошатнулось, даже незначительное подорожание продуктов окажется ощутимым для народа.

«Инициаторы повышения акцизов на ГСМ хотят сохранить конкуренцию на рынке, пополнить госбюджет. Но как это отразится на самих казахстанцах, ясного представления нет. Тем более уже был прецедент, когда с повышением акцизов на дизельное топливо в 15 раз, солярка резко взлетела в цене и сравнялась с бензином АИ-98, несмотря на то, что производство дизтоплива гораздо дешевле, чем бензина. Скачок цен в 2017 году на продовольственные и другие товары, услуги чиновники тут же поспешили «привязать» к росту цен на ГСМ. И даже в момент, когда цены на бензин в Казахстане снижались, цены на продукты оставались на одном уровне или росли. В начале этого года предполагалось, что с увеличением акциза на ГСМ на 10 тенге за литр подорожание будет в рамках: на 0,71 % продукты питания, на 1,72%, непродовольственные товары, на 0,46% платные услуги. Реалии уже подтвердили, что продовольствие стало дороже на 15%», - отметил первый секретарь обкома Александр Зевахин.

Коммунисты предлагают воздержаться от повышения акциза. Дополнительные деньги в бюджете в итоге пойдут на покрытие социальных расходов, которые в основном растут из-за обязательств по соцвыплатам и пенсиям. Будут дорожать продукты и товары первой необходимости, значит, и дотационные выплаты должны увеличиться. Кроме того, нужен контроль над «посредниками», которые также играют немаловажную роль в ценообразовании. Чиновники, которые предлагают идеи повышения акцизов, должны предвидеть и то, в какой ситуации окажутся простые люди. Участники обсуждения, среди которых были представители ОО «Общество защиты прав потребителей «Казахстан», отдела внутренней политики, НПО, юристы и члены партии поддержали мнение КНПК о необходимости снижения акцизов на ГСМ.