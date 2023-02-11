Предотвратить подтопление города талыми водами поручено оперштабу в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Об очистке от снега, предотвращении подтопления города талыми водами говорили в Атырау на совещании под председательством заместителя акима области Кайрата Нуртаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе создан штаб, в задачу которого входит координация действий по проведению снегоуборочных работ. Территория областного центра разделена на 15 секторов, за каждым из которых закреплен ответственный специалист. С 7 февраля к уборке снега привлечено 43 единицы спецтехники ТОО «Спецавтобаза» и 88 спецмашин более 30 строительных учреждений города», – сообщил замакима города Серик Нысанбаев.

По информации С.Нысанбаева, к настоящему времени за город вывезено 8 090 кубометров снега, улицы обработаны 137 тоннами реагентов. Расчищены центральные дороги, основные трассы до отдаленных сел и пути подъезда к социальным объектам. С сегодняшнего дня началась очистка остальной территории города от снега. Для более ускоренного проведения работ коммунальщикам необходимо еще около 50 единиц техники.

Президент АО «Атырау-Жарық» Мейрбек Кубашев доложил о состоянии 33 воздушных электрических линий, на которых произошли отключения во время сильного снегопада.

«На данный момент все отключенные линии восстановлены. С понедельника проводятся проверки абонентов, имеющих собственные подстанции и воздушные линии. На основании этого выдается предупреждение о надлежащем использовании станций в соответствии с техническими требованиями, даются консультации», – сказал М. Кубашев.

Синоптики прогнозируют в регионе очередной снегопад.

«В ночь на 14 февраля на большей части области ожидается снег, днем – осадки на западе и севере области. Точность прогноза – 50-60%», – сообщил директор филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области Салауат Толенов.

В ходе совещания Кайрат Нуртаев поручил задействовать всю технику подрядных компаний в работе по уборке снега, разработать алгоритм, заранее информировать о прогнозах синоптиков жителей города и районов.

«Прошедший снегопад стал уроком для всех нас. Нам важно быть готовыми, когда снег начнёт таять, чтобы предотвратить подтопление города. Мы должны объединиться, чтобы предотвратить любую чрезвычайную ситуацию. Руководители управлений должны работать в усиленном режиме. Никакого деления на город или районы быть не должно. Члены штаба, прошу вас оповещать нас о том, какая необходима помощь, мы будем делать все от нас зависящее», – сказал К. Нуртаев.