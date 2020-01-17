Предотвратили взрыв и вынесли из горящей квартиры трех человек гвардейцы в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Гвардейцы Темиртау предотвратили взрыв газовых баллонов и спасли жизнь пострадавшей в пожаре женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

11 января около 8:30 часов, передвигаясь по маршруту патрулирования, войсковой наряд воинской части 5516 заметил очаг возгорания дома по улице Уалиханова.

Начальник войскового наряда рядовой Нурзат Бейсеналы вместе с патрульными рядовыми Нурланом Абдимуратовым и Саматом Талгат с помощью прохожих вызвали экипаж службы пожаротушения, а также доложили о пожаре дежурному по нарядам лейтенанту Наркескену Ахметову.

«Бойцы самостоятельно принялись тушить пожар, поднявшись на шестой этаж дома. Оказалось, что горящая квартира закрыта. Рядовой Н. Бейсеналы, выломав дверь, вынес из квартиры два газовых баллона. Тем самым удалось предотвратить взрыв и спасти жителей всего дома. А двое других бойцов быстрыми и решительными действиями пробрались в горящую квартиру через балкон соседней квартиры. Там они обнаружили троих пострадавших от угарного газа. Вынесли их на свежий воздух, однако двоих из них спасти не удалось.

Далее к работе по тушению пожара приступил прибывший на место экипаж пожарной службы



