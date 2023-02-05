Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Предотвращено подтопление 5 населенных пунктов в Алматинской и Жамбылской областях – МЧС

5 Февраля 2023, 09:21
Предотвращено подтопление 5 населенных пунктов в Алматинской и Жамбылской областях – МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошлой ночью 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопление пяти населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС РК.

Проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала пребывать из полей в результате резкого таяния снега. Продолжено устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях.

Общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи населенных пунктов – более 16 тысяч кубометров.

В Туркестанской области все подтопления ликвидированы. Продолжается работа 14 круглосуточных гидропостов на реках Сырдарья, Арыс и Боген.



Новости по теме
Боевое слаживание подразделений РгК «Юг» проходит на военных полигонах Жамбылской области
В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Атырауской области
Теги:
Читайте также
Права иностранной компании нарушил жамбылский предприниматель
Боевое слаживание подразделений РгК «Юг» проходит на военных полигонах Жамбылской области
В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Атырауской области
Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана
Более 10 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов Нуринского района Карагандинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр

Лента новостей