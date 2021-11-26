Предотвращена попытка доставки запрещенных предметов в столичное СИЗО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мобильные телефоны и зарадные устройства к ним пытались передать в следственный изолятор столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС Нур-Султана.

Четкие, профессиональные действия сотрудников Учреждения ЕЦ-166/1 Департамента УИС по городу Нур-Султану уже не в первый раз позволяют пресекать попытки доставки в учреждение запрещенных предметов.

Вот и сегодня, в ходе реализации оперативной информации при попытке передачи продуктов питания осужденному В., 1996 г.р., содержащемуся в следственном изоляторе обнаружены и изъяты три мобильных телефона и зарядные устройства к ним, спрятанные ухищренным способом среди продуктов.

Сам гражданин Р., с его слов, о содержимом продуктовой передачи не знал, так как выполнял просьбу своих знакомых, обратившихся к нему, чтобы отвезти и передать продукты их товарищу, содержащемуся в СИЗО.

За попытку передать запрещенные предметы гражданину Р., грозит предупреждение либо штраф в размере 10 МРП.

«Личный состав следственного изолятора в очередной раз доказал свою бдительность и профессионализм при несении службы», - комментирует и.о. начальника учреждения Асет Нурсейт.