Предотвращен незаконный вывоз угнанного дорогого авто в Кыргызстан

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 1 июня 2020 года казахстанскими пограничниками на автомобильном пункте пропуска «Айша биби» предотвращен вывоз в Кыргызстан легкового автомобиля «Мерседес-бенц», передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу КНБ РК.

Для незаконного вывоза организаторы прятали легковой автомобиль в грузовой автомашине с пиломатериалами. Документы на транспортное средство у перевозчиков отсутствовали.

Задержанный легковой автомобиль передан в Департамент Государственных доходов по Жамбылской области.

Следует отметить, что в данном пункте пропуска это второй случай выявления легковых транспортных средств, спрятанных под грузом.

Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза автомашин с территории Казахстана.