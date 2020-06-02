Предотвращен незаконный вывоз угнанного дорогого авто в Кыргызстан
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 1 июня 2020 года казахстанскими пограничниками на автомобильном пункте пропуска «Айша биби» предотвращен вывоз в Кыргызстан легкового автомобиля «Мерседес-бенц», передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу КНБ РК.
Для незаконного вывоза организаторы прятали легковой автомобиль в грузовой автомашине с пиломатериалами. Документы на транспортное средство у перевозчиков отсутствовали.
Задержанный легковой автомобиль передан в Департамент Государственных доходов по Жамбылской области.
Следует отметить, что в данном пункте пропуска это второй случай выявления легковых транспортных средств, спрятанных под грузом.
Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза автомашин с территории Казахстана.
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