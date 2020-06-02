+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 27 °С
USD 408.61 EUR 454.09
RUB 5.86 CNY 57.28
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Предотвращен незаконный вывоз угнанного дорогого авто в Кыргызстан

2 Июня 2020 19:42
Поделиться:
Предотвращен незаконный вывоз угнанного дорогого авто в Кыргызстан

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 1 июня 2020 года казахстанскими пограничниками на автомобильном пункте пропуска «Айша биби» предотвращен вывоз в Кыргызстан легкового автомобиля «Мерседес-бенц», передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу КНБ РК.

Для незаконного вывоза организаторы прятали легковой автомобиль в грузовой автомашине с пиломатериалами. Документы на транспортное средство у перевозчиков отсутствовали.

Задержанный легковой автомобиль передан в Департамент Государственных доходов по Жамбылской области.

Следует отметить, что в данном пункте пропуска это второй случай выявления легковых транспортных средств, спрятанных под грузом.

Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза автомашин с территории Казахстана.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, КНБ РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив