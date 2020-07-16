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Предотвращен незаконный провоз через границу аппаратов ИВЛ и этилового спирта

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Июля 2020, 23:13
Предотвращен незаконный провоз через границу аппаратов ИВЛ и этилового спирта

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Карасу» в Жамбылской области предотвращен ввоз в Казахстан 23 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких (НИВЛ) без сопроводительных документов и 11 тонн этилового спирта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Для незаконного ввоза организаторы спрятали аппараты НИВЛ среди товаров народного потребления, этиловый спирт указан в сопроводительных документах как гигиенические средства для рук.

Аппараты НИВЛ и этиловый спирт переданы в департамент экономических расследовании по Жамбылской области.

Как отметили в пресс-службе КНБ РК, в этом пункте пропуска неоднократно пресекались попытки незаконного ввоза (провоза) медицинских изделий и спиртной продукции.


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