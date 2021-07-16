Предотвращен контрабандный вывоз из Казахстана слитков золота

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Россиянин пытался вывезти контрабандой слиток золота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

« 12 июля 2021 года пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Қайрақ» в Костанайской области с использованием технических средств досмотра у гражданина России, следовавшего на территорию РФ, в кузове автомашины обнаружен золотой слиток, изготовленный кустарным способом, общим весом 120 граммов. Задержанный и контрабандный груз переданы в Департамент экономических расследований по Костанайской области для дальнейшей проверки

За последнюю неделю это уже второй случай попытки вывоза через пункт пропуска «Кайрак» слитков золота, изготовленных кустарным способом. Ранее 8 июля 2021 года предотвращен вывоз 325 граммов золота.



