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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:21, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Предотвращен контрабандный вывоз из Казахстана слитков золота

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    КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Россиянин пытался вывезти контрабандой слиток золота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    « 12 июля 2021 года пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Қайрақ» в Костанайской области с использованием технических средств досмотра у гражданина России, следовавшего на территорию РФ, в кузове автомашины обнаружен золотой слиток, изготовленный кустарным способом, общим весом 120 граммов. Задержанный и контрабандный груз переданы в Департамент экономических расследований по Костанайской области для дальнейшей проверки

    За последнюю неделю это уже второй случай попытки вывоза через пункт пропуска «Кайрак» слитков золота, изготовленных кустарным способом. Ранее 8 июля 2021 года предотвращен вывоз 325 граммов золота.


    Теги:
    Костанайская область КНБ Правоохранительные органы
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