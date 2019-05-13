Предотвращаем несколько терактов в год от заграничных террористов – представитель КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента Комитета национальной безопасности РК Бакытбек Рахимбердиев рассказал о важности возвращения казахстанских граждан, возможно воевавших на стороне боевиков, из Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У общественности возникает много вопросов по поводу этой операции, самый частый из которых, наверное, - зачем нужно было возвращать граждан из Сирии? Почему нельзя им закрыть въезд в страну? Мы, как государство, выполняем свои обязательства, и поэтому возвращаем наших граждан на родину. По виновным, мы обязаны обеспечить принцип неотвратимости наказания - это тоже наша принципиальная позиция. А те, кто невиновен, должны пройти процедуру реабилитации», - сказал Бакытбек Рахимбердиев на пресс-конференции в МИД РК.

По его словам, это мировая практика, и она точно также действует и по отношению к иностранным гражданам на казахстанской территории.

«К примеру, в 2018 году мы выявили свыше 50 иностранцев, которые причастны к терроризму и экстремизму. И если правительства их стран откажутся их принимать, получается, мы должны оставить этот негативный потенциал у себя в стране», - заявил спикер.

Б. Рахимбердиев также выразил уверенность в том, что если эти боевики останутся за границей, они продолжат террористическую деятельность против Казахстана.

«Ежегодно мы предотвращаем несколько попыток терактов со стороны заграничных террористов. Тогда как здесь они предстанут перед судом и подвергнутся реабилитации. И самое главное - мы спасаем жизни детей. Надо задуматься, кем эти дети вырастут за границей, если мы оставим их без помощи. Скорее всего, они пополнят ряды этих же террористов. Возвращая детей домой, мы решаем эту проблему, которая потенциальна могла бы быть очень большой», - добавил он.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить эвакуацию казахстанских граждан из Сирии. В результате, 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.

20 из 231 подозреваются в терроризме и будут наказаны, в случае наличия доказательств их вины.