Предоставлявшего помещение под незаконный игорный бизнес осудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cотрудниками департамента экономических расследований по городу Нур-Султану выявлен факт незаконного предоставления помещения под организацию нелегального игорного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следствием установлено, что арендодатель магазина умышленно, действуя из корыстных побуждений, предоставил помещение для размещения незаконных игровых терминалов.

Арендодатель магазина и организатор бизнеса осуждены», - сообщили в пресс-службе Агентства финансового мониторинга РК.

По информации АФМ, арендодатели помещений также могут быть привлечены к уголовной ответственности за предоставление помещения для незаконных игр или автоматов по статье 307 УК РК.

Как можно избежать уголовной ответственности арендодателям?

1. При сдаче в найм коммерческого помещения обязательно заключайте договор аренды.

2. Сдавать в аренду помещение или коммерческую площадь только для осуществления разрешенной законом деятельности.

3. Если вы сдали помещение, а арендополучатель поставил нелегальные игровые автоматы либо организовал подпольное казино – немедленно известите органы по финансовому мониторингу.

Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78.