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    10:28, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Предоставлявшего помещение под незаконный игорный бизнес осудили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cотрудниками департамента экономических расследований по городу Нур-Султану выявлен факт незаконного предоставления помещения под организацию нелегального игорного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Следствием установлено, что арендодатель магазина умышленно, действуя из корыстных побуждений, предоставил помещение для размещения незаконных игровых терминалов.

    Арендодатель магазина и организатор бизнеса осуждены», - сообщили в пресс-службе Агентства финансового мониторинга РК.

    По информации АФМ, арендодатели помещений также могут быть привлечены к уголовной ответственности за предоставление помещения для незаконных игр или автоматов по статье 307 УК РК.

    Как можно избежать уголовной ответственности арендодателям?

    1. При сдаче в найм коммерческого помещения обязательно заключайте договор аренды.

    2. Сдавать в аренду помещение или коммерческую площадь только для осуществления разрешенной законом деятельности.

    3. Если вы сдали помещение, а арендополучатель поставил нелегальные игровые автоматы либо организовал подпольное казино – немедленно известите органы по финансовому мониторингу.

    Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78.


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