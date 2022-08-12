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Предоставлять землю переселенцам в упрощенном порядке предложили в СКО
12 Августа 2022 12:53

Предоставлять землю переселенцам в упрощенном порядке предложили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в Северо-Казахстанской области обсудила с местными предпринимателями вопросы занятости и обеспечения трудовыми ресурсами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, бизнесмены предложили ряд мер по повышению эффективности размещения кандасов и переселенцев с юга на север.

Председатель совета директоров ТОО «Корпорация АК ордасы», заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Ибадулла Калыбеков считает, что переселенцам необходимо предоставить 3 базовых условия: доступное жилье, комфортную инфраструктуру и стабильный заработок.

Он предложил законодательно закрепить предоставление переселенцам в упрощенном порядке земельных участков для строительства индивидуального жилья и ведения хозяйства, субсидировать в пределах 50% от суммы затрат на строительство жилья и обеспечить постоянными рабочими местами.

«Нужно на постоянной основе взаимодействовать с крупными и средними предприятиями в целях обеспечения рабочими местами переселенцев. Предлагается предоставлять переселенцам в аренду откормочные места для разведения скота», – сказал И. Калыбеков.

Руководитель ТОО «Амангелді» из Туркестанской области Нурлан Куралов готов открыть в Северо-Казахстанской области производство по переработке сельхозпродукции при поддержке местных властей.

«Если мы откроем на севере объединенное предприятие или филиал нашего предприятия, и если нам выдадут льготные кредиты и пустующие здания, то, я считаю, что на севере можно будет перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, поставлять ее по всему Казахстану и вывозить в Россию. Если льготный кредит будет выдан на длительный срок, то мы готовы привезти 50-100 человек с юга и создать рабочие места на севере», – сказал предприниматель.


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