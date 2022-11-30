Предоставлять отсрочки по кредитам для призванных в армию просят депутаты

30 Ноября 2022, 15:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблему урегулирования задолженности населения по микрокредитам поднял депутат Мажилиса Александр Милютин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом для нашего обращения к Вам является ситуация, сложившаяся в стране, связанная с предоставлением займов и микрокредитов молодым гражданам нашей страны, в частности с проблемой урегулирования их задолженности перед банками второго уровня и микрокредитными организациями (МКО)», - сказал Александр Милютин, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Депутат продолжил, что с одной стороны, возможность получения молодыми людьми, особенно студентами, которые живут и учатся вдали от родителей, займов и микрокредитов – это большой «плюс» нашего законодательства. Существует множество терминалов по выдаче экспресс займов, которые легко доступны не только студентам, но и безработным. Достаточно иметь удостоверение личности, подтверждающее, что вы достигли 18 лет, и указать личный номер телефона и данные контактных лиц.

«Но у этого «плюса» есть и обратная сторона. Как свидетельствуют наши избиратели, сейчас половина студентов имеют задолженности перед МКО, которые они, в силу несопоставимости их стипендий с суммой полученных микрокредитов, не в состоянии погасить самостоятельно. На эти задолженности «накручивается» пеня, а родителей при этом МКО начинают обзванивать и требовать погашения задолженности только по истечении определенного срока, когда эта сумма задолженности становится немыслимой не только для студента, а даже для них. Мы знаем из СМИ, что в ряде случаев по этой причине были даже факты суицида у молодых людей. Считаем такую ситуацию недопустимой и требующей немедленного принятия соответствующих мер», - заявил Александр Милютин.

Большую озабоченность, как отметил депутат, вызывает проблема непогашенных займов молодыми людьми, призванными на воинскую службу в Вооруженные силы и воинские формирования Республики Казахстан, что является долгом и обязанностью каждого гражданина.

Между тем, в то время, когда наши молодые парни непосредственно обеспечивают военную безопасность, связанную с вооруженной защитой суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашей Государственной границы, банки второго уровня, а также МКО, число которых неустанно растет, не идут им на уступки и не предоставляют отсрочку по погашению кредитной задолженности.

«А ведь снижение дохода произошло по объективной причине – призыв молодого человека, в том числе заемщика (получателя микрокредита), на воинскую службу. Считаем, что исполнение молодыми людьми священного гражданского долга перед Родиной, следует быть для всех банков и МКО безусловным и обязательным основанием для предоставления им отсрочки по их задолженностям», - подчеркнул Александр Милютин.

В связи с этим депутаты просят рассмотреть вопросы:

1) решения проблем с образовавшимися на сегодняшний день задолженностями указанных категорий молодых людей;

2) размера займов и кредитов, предоставляемых молодым людям в будущем;

3) о законодательном закреплении нормы о необходимости обязательного уведомления родителей о займах и кредитах, получаемых молодыми людьми, до начисления пени по их задолженностям;

4) включения в законодательство РК норм, об обязательности предоставления отсрочки по займам и кредитам для лиц, призванных на обязательную воинскую службу.