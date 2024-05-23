Предоставлять гранты образовательным центрам для женщин предлагает сенатор
Депутат Сената Нурторе Жусип призывает оказать поддержку образовательным информационно-консультационным центрам для женщин, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам сенатора, с 2021 года в столице функционирует центр «Бақытты отбасы», оказывающий помощь многодетным и одиноким матерям, матерям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, а также воспитывающих детей с инвалидностью. Этот центр в настоящее время организует более 20 образовательных курсов по различным профессиям, обучение на которых прошли уже 2,5 тысяч женщин. Причем 80% из них открыли собственное дело и при поддержке юристов центра смогли подать заявки и получить государственные гранты.
- Образовательный центр «Бақытты отбасы» с одной стороны поддерживает женщин духовно. Здесь же они могут обучиться новым профессиям. А с другой стороны – это место, где сохраняется и распространяется этнографическое наследие нашего народа. В этой связи как вы относитесь к тому, чтобы открывать подобные центры в регионах и областных центрах? Возможно ли предоставить специальную грантовую помощь от государства? Удастся ли содействовать в реализации продукции центров такого типа и сформировать для них системные заказы в области обороны, медицины и культуры? - задался вопросами Нурторе Жусип.