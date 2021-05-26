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    11:21, 26 Май 2021 | GMT +6

    Предоставить права на одновременное получение пособий по инвалидности и по потере кормильца планируют в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены предоставить права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

    В проекте закона предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.

    «В настоящее время дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако, при кончине одного или двух родителей (кормильцев), ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца. При введении данной нормы 2 тысячи детей наравне с пособием по инвалидности (размер от 41 163 до 48 023 тенге) смогут получать пособие по случаю потери кормильца (размер от 12 063 до 29 500 тенге)», – пояснил Серик Шапкенов.

    Ранее сообщалось, что размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены в Казахстане. Также предлагается продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет.


    Теги:
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