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    Предоставить льготы для разведки и освоения новых месторождений предложил Президент РК

    11 Января 2022, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства отметил рост цен на сырье и соответственный доход предприятий горнорудного сектора. В связи с этим он поручил Правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в госбюджет.

    «Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных компаниях и других крупных компаниях», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса Парламента.

    По словам Главы государства, дополнительные источники доходов бюджета необходимы для обеспечения макроэкономической стабильности страны.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Правительство РК Мажилис Промышленность
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