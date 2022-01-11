Предоставить льготы для разведки и освоения новых месторождений предложил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил рост цен на сырье и соответственный доход предприятий горнорудного сектора. В связи с этим он поручил Правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в госбюджет.

«Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных компаниях и других крупных компаниях», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса Парламента.

По словам Главы государства, дополнительные источники доходов бюджета необходимы для обеспечения макроэкономической стабильности страны.