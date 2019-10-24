Предоставить коллекторским агентствам доступ к банковской тайне предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предоставить коллекторским агентствам к сведениям, относящиеся к банковской тайне, предлагают в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение, как отметил председатель Союза коллекторов Казахстана Юрий Ли, содержится в рекомендациях, направленных на защиту прав потребителей финансовых услуг.

«Предоставление коллекторскому агентству права получать сведения, относящиеся к банковской тайне/тайне предоставления микрокредита для осуществления работы по взысканию задолженности, позволит коллекторам более всесторонне оценивать финансовое состояние должников и адекватно выстраивать работу по досудебному возврату долгов», - сказал Юрий Ли на круглом столе по вопросам совершенствования законодательства о коллекторской деятельности в Сенате.

В целом, по его словам, будущие изменения в законодательство направлены на защиту потребителей финансовых услуг.

«Мы надеемся, что данные новации не изменят в отрицательную сторону валовую динамику по возврату просроченной задолженности в целом по рынку, который демонстрирует эффективные результаты для большинства кредиторов, имеющих договорные отношения с коллекторскими агентствами. Динамика улучшения NPL имеется в презентации, подготовленной Союзом коллекторов Казахстана», - пояснил Юрий Ли.

Следующий блок согласованных с регулятором мер, как было отмечено, не требует изменения действующего законодательства и поддерживается Союзом коллекторов Казахстана.

«Более того, по ряду пунктов мы уже реализуем проекты, позволяющие улучшить качество работы коллекторских агентств, как то создание интернет-порталов (телефонов-доверия), направленных на принятие обращений потребителей финансовых услуг в целях защиты их прав при досудебном возврате просроченных долгов, в настоящий момент Союз коллекторов Казахстан ежедневно осуществляет мониторинг СМИ и социальных сетей для выявления жалоб и реагирования на них», - подчеркнул Юрий Ли.