Предоставить 20 соток земли каждой семье призвали мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента Айкын Конуров обратился с депутатским запросом к Премьер-Министру РК Аскару Мамину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В программу Народной партии Казахстан включен пункт о предоставлении каждой казахстанской семье 20 соток земли для строительства дома и ведения хозяйства. Инициатива вызывала интерес и поддержку среди казахстанцев, ведь для подавляющей части наших граждан собственный участок жизненно важен. Предложение появилось в программе Народной партии неслучайно. Это не технический момент, чтобы собрать побольше красивых обещаний. Это системообразующий пункт социально-экономической и даже идеологической повестки НПК, которая складывалась годами. Он исходит из нашего видения общества, к которому мы стремимся», - сказал Айкын Конуров на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, есть много мнений о размере доходов, по которым определяется средний класс.

«Но при реалистичном взгляде на нашу экономику следует понимать, что в обозримой перспективе доходы у большинства казахстанцев не вырастут до уровня развитых стран. Чтобы это произошло, нужна большая подготовительная работа по модернизации промышленности и АПК. Это займет не один год. Но есть другой важный критерий достатка – достойное жилье, наличие возможности построить свой дом на своей земле. Это фундамент и материального благополучия, и семейного, и социального. Жилищных программ у нас принималось немало, выделяются солидные средства. Но проблема в том, что не ставятся цели по обеспеченности жильем средней семьи. Дома строятся, сдается все больше квадратных метров, а жилищные условия большей части населения не улучшаются», - отметил спикер.

«Народная партия Казахстана призывает Правительство создать условия, чтобы каждый мог построить свой дом. Предоставление земельных участков – настолько серьезная, жизненно важная задача, что заслуживает отдельной программы или национального проекта. (…) При этом предоставление 20 соток не является сугубо затратной, социальной инициативой. При правильном подходе она имеет и прагматичное экономическое значение. Массовое строительство индивидуального жилья нужно сопровождать продуманной программой развития отечественного производства всех необходимых материалов и товаров. А также развитием соответствующих услуг: проектирования, проведения коммуникаций, дизайна, энергообеспечения, сервиса. Данное направление способно стать основой реальной диверсификации экономики с опорой на внутренние ресурсы. Это один из немногих механизмов, чтобы оживить низовую экономическую активность и запустить процесс роста реальных доходов», - заключил А. Конуров.