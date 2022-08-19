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Предназначенные для инвалидов по слуху 10 млн тенге похитили в Экибастузе
19 Августа 2022 15:41

Предназначенные для инвалидов по слуху 10 млн тенге похитили в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области завершено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Следствием установлено, что общественные объединения «Новая жизнь 2030» и «Сердечное тепло - Жүрек жылуы» в период с 2019 по 2022 годы заключали фиктивные сделки с акиматом города Экибастуза на оказание услуг специалиста жестового языка. Однако фактически никаких услуг не оказывали.

Для этого привлекались сторонние специалисты, которым оплачивалось гораздо меньше, чем выделялось из бюджета. Ущерб государству составил почти 10 млн тенге. Судом руководитель общественных объединений приговорен к 3,5 годам ограничения свободы.


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