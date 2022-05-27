27 Мая 2022 08:51

Предметную олимпиаду среди особенных детей провели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь окончания учебного года и в преддверии Дня защиты детей управление образования Карагандинской области провело выездное награждение победителей областной олимпиады по предметам среди учащихся 5–6 классов специальных школ-интернатов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в олимпиаде участвовали 50 представителей семи специальных школ-интернатов.

Из них девять школьников заняли первые места, семь – вторые и десять учеников удостоились третьих мест.

«Ежегодная олимпиада проводится для поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Школьники выполняют задания по казахскому и русскому языкам, математике. С каждым годом число олимпийцев растет: если в прошлом году в интеллектуальных соревнованиях участвовали 33 ребенка, то в этом уже 50 детей», – отметили в управлении образования.

Лучшим школьникам вручены дипломы, медали и детские иллюстрированные книги.