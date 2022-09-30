Предмет «Шахматы» в качестве факультатива введен в 654 школах с начала учебного года в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов обсудил вопросы сотрудничества по развитию шахматного движения среди школьников с президентом Международной ассоциации шахмат Аркадием Дворковичем. Об этом он сообщил в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Обсудили вопросы продвижения шахмат, методик обучения, изучения опыта других стран, обучения педагогов. Аркадий Дворкович и коллеги из Казахстанской федерации шахмат выразили готовность поддержать начинания нашего министерства и участвовать в работе по привлечению детей в шахматную среду», - сообщил глава ведомства.

По его словам, сегодня ведется активная работа по внедрению факультативного предмета «Шахматы» и открытию дополнительных секций по шахматам в школах.

В раздел типовой учебной программы по физкультуре включены разделы «Шахматы», «Тогызкумалак» и др.

С начала учебного года предмет «Шахматы» как факультатив уже введен в 654 школах для почти 28 тыс. детей. А количество шахматных секций в школах составило около 7 тыс., и возможность их посещения получили более 60 тыс. детей. Эту работу намерены и дальше активно развивать.

«Не обошли стороной и привлечение детей к шахматам в организациях дополнительного образования. Там создано около 3500 тысяч шахматных кружков для детей,», - отметил министр.

Большое внимание уделяется вопросам кадрового обеспечения для развития шахматного движения.

«На сегодня это один из сдерживающих факторов. Договорились с федерацией работать в данном направлении, то есть по подготовке учебных и методических пособий, созданию специального портала, проведению шахматных турниров и повышению квалификации тренеров и педагогов», - сообщил глава Минпросвещения.

Также, по его мнению, важное значение имеет проведение турниров и различных соревнований. В этом году будет проводиться республиканский шахматный турнир «Акбозат», в котором примут участие школьники 2-11 классов из всех регионов страны. Проводится работа по школьной лиге.

«Кроме того, закреплена законодательная норма для размещения местными исполнительными органами госзаказа на дополнительное образование детей, значит, есть возможность за счет данного механизма увеличить охват секциями по шахматам. Для нас важно, чтобы доступ к занятиям по шахматам получили как можно больше детей. Подготовлена специальная Дорожная карта по развитию шахматного движения в организациях образования, где предусмотрены все необходимые меры», - отметил А. Аймагамбетов..

Он также подчеркнул, что сейчас казахстанские шахматисты, и в особенности шахматистки, заняли свою нишу на мировой арене.

«Несомненно, молодой плеяде есть на кого равняться – уже прославленными спортсменами являются Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева и др. Накануне 13-летняя школьница из Атырау Зарина Нургалиева стала двукратной чемпионкой мира по шахматам. Она завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Румынии. Также призерами чемпионата мира по шахматам стали еще два казахстанца: Казбек Ногербек завоевал серебро среди юношей до 18 лет, Ансат Алдияр – бронзу среди мальчиков до 14 лет. Уверен, что в будущем мы не раз услышим имена наших школьников на всемирных олимпиадах по шахматам», - написал министр.