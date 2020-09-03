Предмет «Основы предпринимательства» введут в казахстанских школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о мерах, направленных на исполнение поручений Главы государства в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со следующего года зарплаты учителей будут повышены на 25%. К 2025 году будет обеспечен 100% охват детей дошкольным воспитанием и обучением за счет привлечения частных инвестиций. Родители смогут сами выбрать любой детский сад или школу. Особое внимание будет уделяться всем школам. Правительством будут предприниматься комплексные меры для создания равных условий - это крайне важно для недопущения разрыва в качестве образования», - сказал Ералы Тугжанов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам будет проработан вопрос улучшения функциональных возможностей и определения единых требований для образовательных онлайн-платформ.

«Сегодня время знаний, по мнению экспертов, открытия совершаются каждый день. Мы должны научиться не только быстро их осваивать, но и генерировать. Этим будет определяться конкурентоспособность нашей нации, поэтому основная задача - заложить основу для обучения казахстанцев в течение всей жизни, быть способными адаптироваться к новым реалиям. Правительством будет разработана концепция непрерывного образования, которая станет системным документом для развития человеческого капитала», - отметил заместитель Премьер-Министра.

«Глава государства не раз отмечал, что будущее Казахстана неразрывно связано с динамичным развитием МСБ. Для этого нам уже сейчас необходимо готовить новую волну предпринимателей. Поэтому на всех уровнях образования от школ до вузов будет введен предмет «Основы предпринимательства». Аналогичный подход будет применен по экологическому воспитанию подрастающего поколения», - заключил Е.Тугжанов.

Напомним, что министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказывал свое мнение по поводу экологического воспитания детей. По его словам, в содержании школьных предметов тоже должны быть экологические темы.