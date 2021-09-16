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    14:04, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Предложенные в Послании Президента реформы дадут импульс повышению качества образования - педагоги

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане педагоги школы-гимназии №77 обсудили Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Как известно, 1 сентября на совместном заседании палат Парламента в ежегодном Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.

    «Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева коллективом школы-гимназии №77 прослушали в прямом эфире. Президент подчеркнул необходимость уделить внимание отечественной науке. Реализация этих реформ дала бы большой импульс повышению качества образования. Кроме того, для повышения заработной платы учителей в ближайшие три года будет выделено 1,2 трлн тенге. Это нас порадовало и воодушевило», - рассказал учитель школы-гимназии №77 Нурлан Искаков.

    Он выразил пожелание, чтобы учащимся, которые завоевывают призовые места на международных, республиканских олимпиадах, выделялись стипендии, а подготовившим их педагогам - премии. По его словам, это будет способствовать росту интереса как учащихся, так и учителей.

    Педагоги, принявшие участие в совещании, обсудили вопросы, озвученные в Послании Главы государства об образовании. Такая встреча проводится во всех школах столицы.

    Отметим, что мероприятие прошло с полным соблюдением санитарных норм.



    Теги:
    Послание Президента-2021 Образование Астана Послание Президента РК
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