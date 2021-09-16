Предложенные в Послании Президента реформы дадут импульс повышению качества образования - педагоги
Как известно, 1 сентября на совместном заседании палат Парламента в ежегодном Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.
«Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева коллективом школы-гимназии №77 прослушали в прямом эфире. Президент подчеркнул необходимость уделить внимание отечественной науке. Реализация этих реформ дала бы большой импульс повышению качества образования. Кроме того, для повышения заработной платы учителей в ближайшие три года будет выделено 1,2 трлн тенге. Это нас порадовало и воодушевило», - рассказал учитель школы-гимназии №77 Нурлан Искаков.
Он выразил пожелание, чтобы учащимся, которые завоевывают призовые места на международных, республиканских олимпиадах, выделялись стипендии, а подготовившим их педагогам - премии. По его словам, это будет способствовать росту интереса как учащихся, так и учителей.
Педагоги, принявшие участие в совещании, обсудили вопросы, озвученные в Послании Главы государства об образовании. Такая встреча проводится во всех школах столицы.
Отметим, что мероприятие прошло с полным соблюдением санитарных норм.