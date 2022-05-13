13 Мая 2022 14:48

Предложенные Президентом реформы имеют фундаментальный характер - сенатор

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ерик Султанов встретился с жителями Тайыншинского и Аккайынского районов Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе встречи с медиками и учителями села Келлеровки депутат подробно рассказал им о предлагаемых поправках в Конституцию страны. Депутат отметил, что предстоящая конституционная реформа является основным шагом в реализации президентской программы политических реформ, изложенной в его мартовском Послании народу Казахстана.

«Предложенные Президентом страны политические реформы имеют фундаментальный характер, так как исходят из многолетнего запроса общества на демократизацию политической системы и направлены на обеспечение возможности для граждан влиять на государственные решения, непосредственно участвовать в строительстве Нового Казахстана», - сказал сенатор.

В ходе поездки депутат встретился с коллективом и подопечными Центра социального обслуживания села Смирново Аккайынского района, где также были обсуждены конституционные реформы Главы государства, вынесенного на республиканский референдум.

Депутат отметил, что политический смысл конституционной реформы - это переход от «суперпрезидентской» к президентской форме правления с сильным Парламентом. По поводу участия жителей на республиканском референдуме депутат также напомнил, что в судьбоносное для страны время никто не должен оставаться в стороне и каждый может сделать свой исторический выбор.



