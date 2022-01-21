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Предложенные на совещании с предпринимателями Президентом меры позволят повысить доходы населения - эксперт

21 Января 2022 20:28
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Предложенные на совещании с предпринимателями Президентом меры позволят повысить доходы населения - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предложенные на совещании с предпринимателями Президентом Касым-Жомартом Токаевым меры позволят повысить доходы населения, включая наименее обеспеченную его часть, снизить имущественное расслоение в обществе и вызванную им социальную напряженность. Об этом заявил главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК, доктор экономических наук Вячеслав Додонов, передает МИА «Казинформ».

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«В выступлении в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса 21 января Глава государства предельно четко сформулировал приоритеты новой модели социально-экономического развития и направления ее функционирования. При этом были обозначены наиболее острые болевые точки существующей модели экономики, предложены принципы новой модели, определены конкретные механизмы реализации этих принципов. Также можно отметить, что в начале выступления Президент недвусмысленно дал понять, что решать соответствующие задачи следует в очень сжатые сроки, заявив о том, что приступить к работе по перезагрузке экономической политики нужно «в срочном порядке», - сказал Вячеслав Додонов.

По его словам, анализируя выступление Главы государства, можно выделить следующие моменты.

«Прежде всего, заявлено, что будут внедрены честные и справедливые «правила игры» для всех участников социально-экономических процессов. Тезис о необходимости повышения социальной справедливости, который был ключевым во всех выступлениях Президента К.К.Токаева после январских событий, наполнился конкретной фактурой. Было четко заявлено о неприемлемости ситуации с сильнейшим расслоением активов и доходов населения, оставляющей за бортом достойной жизни половину населения с доходом до 50 тысяч тенге. На преодоление этой ситуации, в конечном итоге, направлены практически все объявленные составляющие новой экономической политики, включая ее принципы, направления и механизмы реализации», - отметил В.Додонов.

Как подчеркнул эксперт, принципы новой экономической политики предполагают не только вклад государства в ее формирование обновленной хозяйственной модели в форме обеспечения честной конкуренции, прозрачности решений и предсказуемости государственной политики.

«Эти принципы также охватывают и бизнес, которому предложено стать честным в части уплаты налогов и нести свою долю ответственности за социальную стабильность, а также внести вклад в начинающиеся реформы всеми имеющимися ресурсами, включая опыт, управленческие навыки, знание рынка. Глава государства предложил понятные и честные правила игры бизнесу: с его стороны инвестиции, создание рабочих мест и наращивание несырьевого экспорта, со стороны государства - гарантии сохранности частной собственности, стабильность регулирования и защита от неправомерного вмешательства. Особо можно отметить тот факт, что курс на новую экономическую политику был объявлен на встрече именно с казахстанскими предпринимателями, которых призвали проявить в процессе реформ не только деловые навыки, но и патриотизм», - сказал Вячеслав Додонов.

По словам спикера, раскрывая принципы новой экономической политики, Глава государства выделил ключевые направления ее реализации – обеспечение неприкосновенности частной собственности, прежде всего, путем обновления судебной системы, направленной на всемерную защиту интересов инвесторов и бизнесменов; улучшение инвестиционного климата с приоритетом реинвестирования заработанных в Казахстане средств в национальную экономику и недопущения необоснованного их вывода за рубеж; деолигополизация - повышение конкуренции и ее создание в тех сферах, которые ранее были искусственно монополизированы для получения сверхприбылей; упорядочение системы налогов и сборов с целью пополнения бюджета остающимися в тени, либо искусственно выведенными из налогооблагаемой базы доходами; наведение порядка в сфере госзакупок, особенно квазигосударственного сектора; снижение государственного участия в экономике, приватизация и передача в конкурентную среду несвойственных государству функций; снижение количества административных барьеров и ограждение предпринимателей от необоснованных проверок.

«Отдельно можно отметить тот факт, что Глава государства не просто призвал бизнес к участию в формировании новой экономической политики, но и объявил о конкретных механизмах этого участия – будет создан Совет отечественных предпринимателей при Правительстве и проектные группы с участием представителей бизнеса по каждому направлению реформ. Это позволит обеспечить реальное включение предпринимателей в выстраивание эффективной экономической модели, ускорить реформы, приблизить их к практике экономических процессов, и заранее учесть возможные проблемы в ходе их реализации. Обнародованные принципы и направления реформ позволят, в случае их надлежащей реализации, во-первых, повысить эффективность экономики в целом за счет активизации конкурентной среды, во-вторых, сформировать значительные дополнительные источники доходов бюджета и, в-третьих, обеспечить реинвестирование заработанных отечественным бизнесом средства в Казахстане. Это приведет к росту количества качественных постоянных рабочих мест, диверсификации экономики, увеличению доходов бюджета, что позволит еще больше повысить его социальную ориентацию. В конечном же итоге, данные меры позволят решить ключевую проблему, с которой начал выступление Президент К.К.Токаев – повысить доходы населения, включая наименее обеспеченную его часть, снизить имущественное расслоение в обществе и вызванную им социальную напряженность», - резюмировал Вячеслав Додонов.


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#Бизнес   #Экономика   #Совещание Главы государства с представителями бизнеса  
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