Предложения по усилению контроля на госгранице поддерживаются – Аскар Мамин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом эпидемиологическая ситуация продолжает сохраняться стабильной. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Значительно снизилось количество больных, получающих стационарное и амбулаторное лечение. Занятость мест в инфекционных больницах составляет 29%, а реанимационных мест – 23%», - сказал Аскар Мамин.
Глава Кабмина добавил, что в «красной» зоне остается только Северо-Казахстанская область, в «желтой» зоне - 5 регионов, в «зеленой зоне» – 11.
«Предложения Министерства здравоохранения по усилению контроля на государственной границе с учетом появление в других странах нового штамма коронавируса «омикрон» поддерживаются», - подчеркнул Аскар Мамин.
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