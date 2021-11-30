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Предложения по усилению контроля на госгранице поддерживаются – Аскар Мамин

30 Ноября 2021 09:45
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Предложения по усилению контроля на госгранице поддерживаются – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом эпидемиологическая ситуация продолжает сохраняться стабильной. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Значительно снизилось количество больных, получающих стационарное и амбулаторное лечение. Занятость мест в инфекционных больницах составляет 29%, а реанимационных мест – 23%», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в «красной» зоне остается только Северо-Казахстанская область, в «желтой» зоне - 5 регионов, в «зеленой зоне» – 11.

«Предложения Министерства здравоохранения по усилению контроля на государственной границе с учетом появление в других странах нового штамма коронавируса «омикрон» поддерживаются», - подчеркнул Аскар Мамин.

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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Аскар Мамин  
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Автор:

Серик Сабеков

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