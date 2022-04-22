Предложения по совершенствованию избирательной системы обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В здании Казахского национального университета имени аль-Фараби прошла большая встреча Нурлана Абдирова с представителями политических партий, НПО, общественного совета, маслихата, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие 380 человек.

Председатель ЦИК подробно разъяснил инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по модернизации электорального процесса, озвученные в Послании народу Казахстана.

Аудитория поддержала предлагаемые новшества, сделав акцент на том, что при разработке проекта Конституционного закона о выборах в состав рабочей группы должны быть включены представители профильных общественных организаций.

Состоялась активная дискуссия по введению электронного голосования. По мнению участников встречи, первым этапом его реализации должен быть пилотный проект, в рамках которого будет функционировать как дистанционное электронное голосование с использованием ЭЦП, так и стационарное - непосредственно на избирательных участках.

По их мнению, для отдельной категории избирателей все же должна быть сохранена традиционная форма голосования на бумажных бюллетенях.

Со стороны общественности прозвучал ряд и других предложений по совершенствованию избирательной системы, в частности, такие как, актуализация составов участковых избирательных комиссий перед выборами, системное электоральное обучение всех участников избирательного процесса, расширение прав и полномочий национальных наблюдателей, оснащение избирательных участков камерами видеонаблюдения, расширение каналов информирования о ходе избирательных кампаний.

По итогам встречи председатель Центризбиркома отметил, что «важным направлением модернизации избирательного процесса и формирования электоральной культуры является правовое просвещение как наблюдателей, так и всех членов избиркомов».

В традиционной встрече Нурлана Абдирова со студентами различных вузов и колледжей Алматы приняли участие 365 человек.

Важной темой встречи был вопрос необходимости повышения интереса и доверия молодежи к институту выборов, формирования в ее среде электоральной культуры. Участники встречи подчеркнули важность идеологических ориентиров для молодежи, позволяющих ей осознанно и активно реализовывать свои избирательные права.

Особое внимание участников было уделено и цифровизации избирательного процесса, в том числе с применением блокчейн-технологий. По мнению молодежи, это повысит доверие граждан к выборам.

Также со стороны аудитории поступили вопросы по требованиям законодательства в отношении кандидатов на выборные должности, мерам избиркомов по обеспечению гласности и открытости выборов, участию молодежных НПО в выборном процессе в качестве субъектов выдвижения и др. На все интересующие вопросы участников были даны исчерпывающие ответы.

Как и в других регионах, проведено онлайн-анкетирование по актуальным темам избирательного процесса. Результаты опроса среди молодежи показали следующее: 44,8 % опрошенных поддерживают внедрение дистанционного электронного голосования; 70,6 % респондентов считают, что кандидат в Президенты РК должен знать государственный язык и лингвистический экзамен обязателен; 49,5% опрошенных ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности Президента, депутата, акима. Также 39,2 % респондентов ответили, что депутат, избранный по партийному списку, не может менять свою партийную принадлежность.

По итогам встречи Нурлан Абдиров вручил ее активным участникам изданную Центральной избирательной комиссией книгу «История выборности в Казахстане».

Представители молодежи выразили признательность руководителю ЦИК за состоявшийся открытый и интересный диалог.

Встречи председателя Центризбиркома с общественностью и молодежью г.Алматы, как и в других регионах, транслировались в социальных сетях.

Следующая рабочая поездка Нурлана Абдирова запланирована в Восточно-Казахстанскую область 25 апреля.