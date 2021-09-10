Предложения по развитию женского бизнеса рассмотрели в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарской Палате предпринимателей обсудили предложения по развитию женского бизнеса. Бизнесвумен региона обратились к заместителю акима Павлодарской области Сакену Шаяхметову с целым рядом предложений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В современном обществе особая роль отводится женскому предпринимательству. Женщина–предприниматель является носителем нового мышления, философии и образа жизни, ценностных установок и морали, - сказал заместитель акима области на площадке Палаты предпринимателей Павлодарской области, где состоялась встреча за круглым столом. - Развитие женского предпринимательства является одним из важных мировых трендов и драйвером для роста доли малого и среднего бизнеса. Активная роль женщин в экономике региона подтверждается показателями малого и среднего бизнеса».

Заседание провёл замглавы региона Сакен Шаяхметов. Он заявил, что цель органов госвласти - создать комфортные условия для ведения бизнеса, оказывать меры финансовой, нефинансовой поддержки, сократить административные барьеры и издержки для предпринимателей. И добавил, что в Павлодарской области из всех зарегистрированных субъектов МСБ (около 52​ 000) 44,4% возглавляют женщины, и их доля ежегодно растёт. Преобладающие сферы, в которых заняты женщины – это оптовая и розничная торговля – 11​ 136 субъектов (48,1%), услуги - 3​ 097 субъектов (13,4%), образование – 1​ 468 субъектов (6,3%), агропромышленный комплекс – 1​ 457 субъектов (6,3%).

Предпринимательницы пожаловались на волокиту в банках второго уровня при выдаче кредитов: желающих получить кредит отправляют собирать документы, а уходит на их сбор до двух месяцев, но через два месяца, когда они приходят уже с готовыми бумагами, слышат, что кредит взять не получится, так как деньги кончились.

Было предложено провести большой соцопрос о том, какие ниши для женского бизнеса свободны, на что есть спрос, какие нужны объекты для открытия нового дела.

Прозвучала просьба в суммах, которые государство уже предусматривает на выдачу кредитов малому и среднему бизнесу, деньги на кредитование микробизнеса, так как сейчас весь этот запас выдаваемых кредитов «выгребают» компании посильнее и покрупнее.

Попросили женщины и о том, чтобы стало возможным выдавать некоторые кредиты благонадёжным предпринимательницам без залога, так как отсутствие залога для многих бизнесвумен – серьёзное препятствие для того, чтобы не только развивать, но даже начинать своё дело.

Фото Ольги Бугаевой.