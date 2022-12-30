Предложения по искоренению насилия и домогательств на рабочем месте подготовило Минтруда

30 Декабря 2022, 11:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлены предложения по внесению дополнений и изменений в ряд законодательных и нормативных правовых актов, направленных на искоренение насилия и домогательств на рабочем месте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В текущем году, в рамках рассмотрения вопроса о ратификации Казахстаном Конвенции Международной организации труда № 190, МТСЗН совместно со структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин «ООН-женщины» было проведено исследование с целью изучения уровня и основных причин насилия и сексуальных домогательств на рабочем месте в Казахстане. В рамках исследования был проведен социологической опрос, в котором приняли участие 1340 женщин и 208 руководителей организаций. Около 13% опрошенных женщин сообщили, что сталкивались с фактами насилия и домогательств на рабочем месте, а в адрес 10% работодателей поступали обращения от пострадавших женщин. В ходе опроса не было озвучено о фактах физического насилия. Среди наиболее часто допускаемых видов насилия женщины отметили неприятные прикосновения, флирт, ухаживания, попытки поцеловать (17%), неуместные шутки на сексуальные темы (16%), комментарии и жесты сексуального характера (16%)», - сообщили в Минтруда.

По словам двух третей опрошенных женщин, допускают такое поведение в основном руководители. Остальные отметили в качестве обидчиков своих коллег и клиентов, что подтвердили и работодатели. По их мнению, коллеги и клиенты чаще допускают домогательства, особенно в малом и среднем бизнесе, в основном в сфере услуг, общественного питания и торговли.

«Целесообразность законодательного закрепления запрета гендерного насилия и домогательств в сфере труда и усиления правовой защиты пострадавших отметили более 80% респондентов. После получения результатов социологического исследования экспертами МТСЗН проделана большая работа по изучению правового регулирования запрета насилия и домогательств на рабочем месте в международном аспекте, анализу действующего национального законодательства на предмет наличия норм, посвященных насилию и сексуальным домогательствам на рабочем месте. Также проведен ряд консультативных мероприятий с технической миссией Международной организации труда, социальными партнерами и исследователями. В итоге ведомством подготовлены предложения по внесению дополнений и изменений в ряд законодательных и нормативных правовых актов, направленных на искоренение насилия и домогательств на рабочем месте, в том числе в Трудовой кодекс РК, в закон «О профессиональных союзах» и в совместный приказ «Об утверждении Критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан».

Подготовленные предложения по имплементации норм Конвенции № 190 в национальное законодательство будут вынесены на очередное заседание Межведомственной комиссии при Министерстве иностранных дел РК по международному гуманитарному праву и международным договорам по правам человека», - проинформировали в Минтруда.

По информации ведомства, наряду с этим, планируется проведение информационно-разъяснительной работы среди работодателей по внедрению в содержание кодексов корпоративной этики аспектов, направленных на профилактику насилия и сексуальных домогательств на рабочем месте. В данном направлении значительная эффективность ожидается при активном участии профсоюзных организаций, в задачи которых входит защита прав работников.

Конвенция Международной организации труда №190 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда» была принята 21 июня 2019 года на 108-ой сессии Международной организации труда. Конвенция стала первым международном договором, призванным положить конец насилию и домогательствам в сфере труда, в том числе на гендерной основе.