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Предложения по благоустройству города ждут в акимате Петропавловска

22 Декабря 2022, 19:51
Предложения по благоустройству города ждут в акимате Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О бюджете народного участия рассказал на встрече с населением аким Петропавловска Руслан Анбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году горакимат объявил о проекте «Бюджет народного участия». Таким образом местные власти хотят вовлечь петропавловцев в формирование городского бюджета и реализовать концепцию «слышащего государства». Приняли 22 проектных предложения.

«По итогам голосования девять набрали пороговое значение не менее 10 голосов. Реализация начнется в 2023 году. Финансирование имеется. Призываем жителей города принять активное участие в благоустройстве города в рамках программы «Бюджет народного участия». С 20 февраля по 10 марта инициативные граждане могут подать проектные предложения на сайт qalabizben.kz», - сказал Р.Анбаев.

Посмотреть проекты, которые уже предлагали в этом году, можно на указанном акимом города сайте. Большинство реализованных – это асфальтирование придомовых территорий. Отклонил экспертный совет строительство пирса на озере Пестрое, установку детской игровой и спортивных площадок.


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