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Предложение запретить плевки на улицах поддержала глава Минздрава РК
4 Августа 2022 18:55

Предложение запретить плевки на улицах поддержала глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предложение запретить плевки на улицах и общественных местах поддерживает министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы считаете, может стоит законодательно запретить плевки на улице? В Европе такого нет. А у нас все остановки, общественные места оплеваны….», - спросила журналист во время пресс-конференции в СЦК.

«Я за. Я полностью поддерживаю запрет на общественных местах… Это культура, это не гигиенично, плохой тон. И ваше предложение поддерживаю. Нам, наверное, всем вместе надо такую инициативу дать депутатам», - выразила мнение Ажар Гиният.

Министр уточнила, что нужно подумать над предложением. По ее словам, после любых запретов будет наказание. И данную инициативу необходимо будет обсудить с общественностью.


Фото: ortcom.kz




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