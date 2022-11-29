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Предложение снизить пороги для снятия пенсионных накоплений прокомментировала глава Минтруда

29 Ноября 2022, 11:37
Предложение снизить пороги для снятия пенсионных накоплений прокомментировала глава Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение депутата Мажилиса о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году был определен минимальный порог достаточности пенсионных накоплений, по которым граждане могли получать эти средства, чтобы направить их на улучшение жилищных условий или же на лечение. Теперь та же формула работает. Единственное, порог увеличился в связи с тем, что он исходит из минимальной заработной платы. Я услышала мнение (депутатов - прим. автора). По этому вопросу у нас сейчас работает рабочая группа совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Поэтому, мы, наверное, на этой рабочей группе рассмотрим», - прокомментировала журналистам Тамара Дуйсенова в кулуарах заседания Правительства.

Накануне депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов предложил вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений.

Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявлял, что вопрос о снижении порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений на повестке не стоит.


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