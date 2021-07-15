Предложение руки и сердца под водой на Каспии сделал житель Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Молодая пара обручилась под водой в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Видео с креативным признанием в чувствах разместил 14 июля актауский дайвинг-центр. на своей странице в Instagram.

«Ранее были случаи предложения в бассейне, в большом аквариуме торгового центра, но в Каспийском море - это впервые. Мы до конца переживали и не видели, что происходит под водой, но в итоге все прошло по плану, девушка дала согласие. Всей командой мы монтировали видео и видно, как у девушки дрожит от волнения рука - это самый милый момент. Кстати, погружались новички. Пожелаем молодым счастья и всех благ», - прокомментировали в дайвинг-центре.